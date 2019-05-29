Эксперты рассказали, какие профессии действительно востребованы в России

По данным почти тридцати тысяч российских работодателей, самыми востребованными профессиями в стране в нынешнем году стали продавцы-кассиры и повара, говорится в исследовании ВНИИ труда.

Из общего числа опрошенных — а это 26,9 тысячи организаций — чаще остальных упоминалась нехватка продавцов-кассиров — 980 раз. На втором месте повара, их "вспоминали" 862 раза. Замыкают тройку лидеров педагоги профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Ниже по списку следуют юристы — 488, специалисты по социальной работе — 483, специалисты по закупкам — 384, а также педагоги дополнительного образования для взрослых и детей — 343.

Также вошли в топ-10 медицинские сёстры, их востребованность отметили 312 работодателей, затем делопроизводители — 297, десятое место осталось за бухгалтерами — 241 упоминание.