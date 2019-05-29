В Приморье восстановлено нарушенное из-за циклона электроснабжение

Энергетики восстановили нарушенное в ходе циклона электроснабжение в некоторых районах Приморского края, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Сообщается, что линии электропередачи и подстанции 6-110 кВ работают в штатном режиме. При этом из-за нестабильной погоды сохраняется режим повышенной готовности.

По данным энергетиков, за два дня непогоды в сетях приморского филиала ДРСК произошло 152 отключения. Без света оставались около 4,9 тысячи человек.

Как ранее писал Лайф, обрушившийся на Владивосток мощный циклон привёл к обрушению бетонных блоков лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому. Блоки расплющили стоявшие у стены автомобили.