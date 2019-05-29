Убившие ребёнка врачи выплатят компенсацию родителям на Камчатке

В списке ответчиков по делу значатся сразу три медицинские организации, причастные к лечению девочки.

Родители семимесячной девочки из города Ейска Камчатского края добились компенсации в 4,5 миллиона рублей от трёх медицинских учреждений города из-за смерти их дочери после некачественной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили правоохранители, в ноябре 2014 года родители вместе с дочерью были у врача-невролога и ей был выписан некий препарат. Спустя два дня с начала приёма ребёнку стало хуже, родители вызвали карету скорой помощи. Прибывшие медики сделали ей укол и увезли в районную больницу.

Мать вместе с дочкой положили сперва в инфекционное отделение. Там состояние ребёнка ухудшилось ещё сильнее, девочка была переведена в реанимацию. Уже на следующий день её доставили в краевую больницу, но оказанная медпомощь "не дала положительных результатов". Вечером 26 ноября девочка впала в кому, через полгода, 23 мая 2015 года, она умерла.

— Одним из существенных дефектов было введение семимесячному ребёнку инъекции препарата, запрещённого к применению детям до двух лет, — сначала врачами скорой, а через короткий промежуток времени повторно в Елизовской районной больнице, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также следователи установили, что ошибки в лечении были допущены на всех этапах — от определения диагноза до выбора тактики лечения, причём во всех трёх учреждениях, медики которых лечили девочку.

Родители обратились с заявлением в суд, который удовлетворил их решение взыскать со станции скорой помощи, районной и краевой детской больниц в общей сложности 4,5 миллиона рублей. Медики пытались обжаловать приговор, но безрезультатно.