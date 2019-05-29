В Австралии приведено к присяге новое правительство

Почти все его члены сохранили свои старые позиции, но среди них появились и новички.

Генерал-губернатор Австралии Питер Косгров привёл к присяге новое правительство во главе с премьером страны Скоттом Моррисоном, сообщает телеканал 9News.

В середине мая жители Австралии выбирали депутатов палаты представителей и голосовали за кандидатов на места в сенате — верхней палате парламента. В прошлый раз федеральные выборы в стране проходили в 2016 году после двойного роспуска обеих палат. Победу одержала либерально-национальная коалиция во главе с действующим премьер-министром страны Скоттом Моррисоном с перевесом в один голос.

По информации телеканала, почти все члены нового правительства сохранили свои позиции, но среди них появились и новички. В состав нового правительства вошли семь женщин, включая главу МИД Мэрис Пейн.

На первой после избрания встрече с членами правительства Скотт Моррисон сообщил, что его "жаждущая, целеустремлённая и объединённая" команда будет сфокусирована на желаниях простых австралийцев. Первое заседание парламента пройдёт в начале июля.