ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С

Также завод-производитель полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57.

Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко на предприятии-производителе этих машин — Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ).

— По Су-35 предприятие в срок выполняет все свои обязательства, в этом году мы получим несколько машин даже ранее срока. В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего годов ожидаем получить ещё 20 истребителей Су-35С, — сообщил он.

Криворучко подчеркнул, что КНААЗ постоянно работает над модернизацией истребителя, в том числе с учётом сирийского опыта. Так, на следующих модификациях Су-35С смогут применяться все типы авиаракет классов "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

Также представитель Минобороны рассказал о том, что КНААЗ полностью готов к началу серийного производства истребителя пятого поколения Су-57 — первую серийную машину передадут Воздушно-космическим силам России в конце этого года.