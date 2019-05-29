МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью своего сотрудника в Кавасаки

Дипломат обратился с просьбой к СМИ проявить такт по отношению к семье погибшего.

Глава МИД Японии Таро Коно выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника ведомства, специалиста по Мьянме Сатоси Оямы при нападении мужчины с ножом в городе Кавасаки, сообщает NHK.

— Господин Ояма был талантливым молодым специалистом по бирманскому языку. Мне очень жаль. Я хотел бы выразить соболезнования его родным. Он работал в Посольстве Японии в Мьянме и был одним из тех, кто несёт на себе груз японской дипломатии в отношении Мьянмы. Я потрясён, — отметил Коно.

Он добавил, что ведомство окажет всю возможную поддержку семье погибшего, и попросил проявить такт в отношении родственников.

Утром 28 мая вооружённый ножом мужчина напал на учениц младшей школы "Каритас" и их родителей, ожидавших школьного автобуса. Он ранил 17 девочек и двух взрослых, среди которых был и сотрудник МИД, а затем покончил с собой. Одна из девочек и дипломат скончались в больнице к вечеру. Мотивы преступления выясняются. Премьер Японии Синдзо Абэ указал министрам принять меры по обеспечению безопасности детей, а полиции — уделить внимание местам скопления детей по дороге в школу и обратно.