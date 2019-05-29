Силуанов отшутился про сработавшую рамку металлодетектора перед саммитом ЕАЭС

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Силуанов отшутился про сработавшую рамку металлодетектора перед саммитом ЕАЭС

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Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов пошутил про срабатывание рамки арочного металлодетектора, проходя в здание перед саммитом ЕАЭС в Нур-Султане.

Что у вас звенит, казна Российской Федерации? — пошутил журналист Лайфа.

Не думайте, не золотые зубы, — шуткой ответил Силуанов.

Напомним, скоро начнётся заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

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