Красноярец заказал наркотиков на 3 млн рублей через Интернет — видео

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Красноярец заказал наркотиков на 3 млн рублей через Интернет — видео

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Красноярские правоохранители изъяли крупную партию синтетических наркотиков стоимостью около трёх миллионов рублей, которые местный житель заказал через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Красноярскому краю.

При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства, — говорится в сообщении ведомства.

Наркодилером оказался 26-летний местный житель. Наркотические средства он приобрёл через Интернет, помимо синтетического гашиша в его квартире также была обнаружена так называемая скорость, а также героин.

Согласно постановлению суда мужчина был арестован, против него возбуждено уголовное дело.

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