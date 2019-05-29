Красноярец заказал наркотиков на 3 млн рублей через Интернет — видео

Красноярские правоохранители изъяли крупную партию синтетических наркотиков стоимостью около трёх миллионов рублей, которые местный житель заказал через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Красноярскому краю.

— При обыске в квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 3 кг приготовленного для сбыта синтетического наркотического средства, — говорится в сообщении ведомства.

Наркодилером оказался 26-летний местный житель. Наркотические средства он приобрёл через Интернет, помимо синтетического гашиша в его квартире также была обнаружена так называемая скорость, а также героин.

Согласно постановлению суда мужчина был арестован, против него возбуждено уголовное дело.