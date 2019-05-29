Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве 29 мая

Температура воздуха днём в российской столице составит +29…+31 °С, в области +26…+31 °С.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться периферией антициклона с центром над Средним Поволжьем, что серьёзно отразится на температуре воздуха в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— Москвичей ждёт преимущественно солнечный и сухой денёк с аномально высоким температурным фоном — на 8–9 градусов теплее положенного по климатической норме. Это будет самый тёплый день весны этого года, — говорится в сообщении.

В Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днём в столице составит +29…+31 °С, в Московской области +26…+31 °С. Ветер ожидается южной четверти, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.