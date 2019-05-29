СКР проверит все стройплощадки в Новосибирской области после гибели девочки

В Ленинском районе Новосибирска девятилетняя девочка играла с двумя друзьями на заброшенной строительной площадке. Дети поднялись на третий этаж недостроенного здания, откуда девочка сорвалась и погибла. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело и начата проверка всех стройплощадок в области.

— Мною было уже направлено обращение в региональное Министерство строительства о необходимости организации проведения проверок всех строительных площадок в Новосибирской области в части открытого доступа на объекты строительства и принятия необходимых мер, — написала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко в "Фейсбуке".

Она отметила, что объект, на котором произошло ЧП, был огорожен, но дети находились там без контроля взрослых. В данный момент уточняется, охранялась ли стройка.

Омбудсмен также подчеркнула, что с окончанием учебного года у детей появляется больше свободного времени и "проблема открытого доступа на неохраняемые строительные объекты является особенно острой".