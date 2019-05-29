В Канаде разбился легкомоторный самолёт

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В Канаде разбился легкомоторный самолёт

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Двое жителей Аляски погибли при крушении легкомоторного самолёта в городе Уайтхорсе канадского Юкона, сообщает CBC со ссылкой на правоохранителей.

По данным канала, самолёт, на борту которого были 56-летний Чарльз Эрик Бенсон и 58-летний Джеффри Брайан Бабкок, рухнул почти сразу после взлёта. Сообщается, что воздушное судно направлялось в Палмер на Аляске.

Оба пассажира скончались на месте, уточняет телеканал. Полиция вместе со службой транспортной безопасности проводит расследование инцидента.

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