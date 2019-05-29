Матвиенко назвала формат Союзного государства РФ и Белоруссии оправдавшим себя

Спикер Совфеда добавила, что страны должны идти по пути дальнейшего совершенствования Союзного государства и максимально полной реализации потенциала договора о его создании.

Формат Союзного государства России и Белоруссии полностью оправдывает себя, а потому необходимо и дальнейшее совершенствование сближения двух стран. Такое мнение в интервью ТАСС высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— За всё это время ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии не прозвучало, тем более не было предпринято ничего, что можно было бы истолковать как отход от нашего общего курса. Это значит, что формат Союзного государства России и Белоруссии оправдывает связанные с ним ожидания, — подчеркнула спикер верхней палаты парламента РФ.

Валентина Матвиенко также напомнила, что в этом году Союзному государству исполняется 20 лет и странам стоит дальше заниматься максимально полной реализацией потенциала договора о создании общего государства.

— Мы считаем, что такую перспективу открывает совместная работа, направленная на углубление интеграции России и Белоруссии во всех областях — экономике, социальной сфере, культуре, обороне, — отметила Матвиенко.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.