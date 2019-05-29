В Казахстане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) открылось в столице Казахстана Нур-Султане. Главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии прибыли во Дворец независимости, где будет проходить саммит. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран объединения отправились на заседание, которое пройдёт в узком и расширенном форматах.

Отметим, в этом году заседание ЕАЭС приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции бывших республик СССР и пятилетию подписания договора о ЕАЭС.

На встречу был приглашён и президент Молдавии — как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почётного гостя.