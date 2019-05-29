Врач и фельдшер сделали укол двум пенсионеркам и украли все их сбережения

Ранее один из них приезжал на вызов в квартиру к женщинам, тогда и приметил место, где хранились все сбережения.

Кировские правоохранители задержали врача-терапевта и фельдшера скорой помощи, которые подозреваются в хищении денег у двух пожилых пациентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ.

По информации полицейских, с заявлением обратились две родственницы, проживающие в одной квартире. По их словам, к ним приходили двое врачей и предложили услуги по лечению гипертонии, на что женщины согласились. Измерив давление злоумышленники сделали "пациенткам" укол от которого те потеряли сознание.

Придя в сознание они не заподозрили ничего плохого, однако на следующий день обнаружили пропажу крупной суммы денег, с чем и обратились в полицию.

Следователям удалось выяснить, что мужчины действительно являются врачами и один из них даже приезжал по указанному адресу на вызов за несколько дней до этого. Тогда же он приметил место, где пенсионерки хранят наличность и предложил своему приятелю забрать и поделить эти деньги.

Известно, что один из них потратил свою долю на погашение кредитов — около 30 тысяч рублей, остальную часть суммы полицейские обнаружили при обыске. Оба подозреваемых заключены под стражу.