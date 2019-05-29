Минкульт Таиланда решил внести суп "Том Ям" в список наследия ЮНЕСКО

Блюдо готовится на основе куриного бульона с овощами и определённым набором кореньев, трав и специй. По выбору в него добавляют мясо или морепродукты.

Таиланд решил увековечить острый суп "Том Ям", внеся его в список мирового материального культурного наследия ЮНЕСКО. По данным газеты Bangkok Post, соответствующую заявку сейчас готовит Министерство культуры страны.

Решение было принято на заседании Комитета по защите культурного наследия. Документы в ЮНЕСКО тайский Минкульт должен подготовить и подать к 31 марта 2020 года.

"Том Ям Кун" — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, свининой, говядиной, рыбой или другими морепродуктами. Главные его ингредиенты — это овощи и определённый набор кореньев, трав и специй. Также суп иногда готовят с добавлением кокосового молока. Буквально название тайского национального блюда переводится как "варёный салат".

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