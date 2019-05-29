Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почётного председателя ВЕЭС

Российский лидер Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщил преемник Назарбаева казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
— Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почётного председателя ВЕЭС, — сказал Токаев на заседании совета, которое проходит во Дворце независимости в Нур-Султане.
Политическая прозорливость, стратегическое видение Назарбаева сделали идею евразийской интеграции реальностью, считает Токаев. Президент Казахстана от имени своей страны выразил искреннюю признательность лично российскому лидеру за данную инициативу, а всем партнёрам — за единодушную поддержку предложения Путина.
Напомним, что президент России прилетел в Нур-Султан накануне для участия в юбилейном заседании ВЕЭС. Вечером он нанёс визит Назарбаеву, чтобы выразить ему уважение и лично поблагодарить за вклад в развитие двусторонних отношений.
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