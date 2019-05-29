Путин пообщался с Токаевым и Лукашенко перед саммитом ЕАЭС

Кроме того, российский лидер кратко переговорил с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) президент России Владимир Путин провёл краткие переговоры в неформальной обстановке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также российский лидер обменялся репликами с первым и уже бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отметим, общение "на ногах" прошло за несколько минут до официальной церемонии фотографирования лидеров стран — участниц саммита. При этом центральное место на фотографии досталось экс-лидеру Казахстана и инициатору создания евразийского союза государств Нурсултану Назарбаеву.

— Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях: торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщал Лайф, в столице Казахстана городе Нур-Султане стартовал саммит Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На него прибыли главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.