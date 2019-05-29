В Астрахани после пожара в частном доме нашли тела трёх человек

Правоохранители полагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В Астрахани при пожаре в частном доме погибло три человека и ещё один пострадал. Как сообщили в областном СУ СКР, мужчина доставлен в одну из больниц города.

— В ночь на 29 мая произошёл пожар в частном доме по улице Ульянова в Астрахани. После локализации пожара обнаружены тела трёх человек: двух женщин и одного мужчины, — уточнили в следственном управлении.

По предварительной версии, причиной пожара, который привёл к гибели трёх человек, могло стать короткое замыкание. Над выяснением обстоятельств трагедии сейчас работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Приморья спас четырёхлетнюю девочку и её 14-летнюю сестру из горящей квартиры на пятом этаже.