В Депздраве Москвы призвали отказаться от мяса и кофе в жару

Также, по словам специалистов, стоит избегать употребления сладких напитков и алкоголя.

Жители и гости столицы должны избегать употребления кофе, сладких напитков, а также ограничить потребление мяса в жаркую погоду, установившуюся в регионе. Такую рекомендацию дал главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Чтобы уберечь себя и своё здоровье, в жару старайтесь меньше находиться на улице и не увлекайтесь физическими нагрузками. В помещении используйте вентиляторы и кондиционеры, обеспечьте проветривание помещений — откройте форточки или окна. Также постарайтесь в течение дня принять прохладный душ, — заявил агентству городских новостей "Москва" специалист ведомства.

Чтобы избежать перегрева, москвичам и гостям столицы также посоветовали надевать одежду из натуральных и лёгких тканей светлых тонов. Обязательно при этом использовать головной убор. Не лишними будут и солнцезащитные очки. А чтобы поддерживать водный баланс в организме, эксперты рекомендовали есть больше овощей и фруктов, пить много воды.

— Перестройте свой рацион в пользу менее калорийной пищи. Сведите к минимуму потребление мяса, а также копчёных, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Употребляйте как можно больше жидкости, — отметил Тяжельников.

Как сообщал Лайф, синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве 29 мая. Ожидается, что дневная температура воздуха поднимется до +31 °С.