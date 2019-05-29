Девять лет колонии получил охранник, убивший казака в Ханты-Мансийске

Подсудимый в момент совершения преступления был в сильном алкогольном опьянении.

Суд признал охранника, работавшего в Доме народного творчества, виновным в убийстве представителя казачьего движения в Ханты-Мансийске. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Преступление было совершено 16 декабря 2017 года. В этот день в Доме народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков. После того как большинство участников мероприятия разошлись, между одним из казаков и охранником разразился конфликт. В ходе него охранник несколько раз ударил казака топором по голове. От полученных ударов мужчина скончался на месте.

Отмечается, что подсудимый в момент совершения преступления был в сильном алкогольном опьянении. Позже он попытался скрыться, но полиции удалось его задержать.

Ранее Лайф рассказывал, что убийца расчленил тело казака и выбросил на помойку.