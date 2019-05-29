В Huawei назвали давление властей США опасным прецедентом

Обрушившееся на Huawei давление множества инструментов американского государства создало опасный прецедент, ведь в будущем санкции властей США могут быть направлены против любого предприятия или любой отрасли. Об этом заявил главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин.
— Крайне несправедливо, что такая сильная страна, как США, прибегла к использованию всей своей государственной мощи, а также пустила в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие, — высказался Люпин.
В США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её 70 подразделений попали в чёрный список Министерства торговли США. От партнёрства с китайским производителем техники собираются отказаться Microsoft и Google.
Ранее Лайф сообщал, что Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.
А полгода назад, после того как смартфоны ZTE стали пользоваться популярностью в США и их доля на рынке выросла до 10 процентов, и эта компания подверглась санкциям. ZTE пришлось разделиться на две компании, чтобы остаться на рынке США. Но их доля на рынке Штатов всё равно упала до четырёх процентов.
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