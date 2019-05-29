Врачи дали летние рекомендации дачникам с гипертонией

Людям, страдающим повышенным давлением, следует быть осторожными на даче в жару и при посещении сауны.

Страдающим гипертонией дачникам в жару стоит выбирать для работы в саду определённое время, поскольку для них перегрев чреват инсультом. Советы гипертоникам на лето дала заместитель главного кардиолога Департамента здравоохранения Москвы Ольга Остроумова.

— В жаркий, солнечный день лучше выполнять дачные работы до 11:00. При этом желательно вернуться к выполнению мероприятий только после 17:00, — цитирует её агентство "Москва".

Людям, страдающим повышенным давлением или находящимся в группе риска, не следует находиться под открытыми лучами солнца без головного убора или зонта, отметила Остроумова.

Врач напомнила, что для гипертоников перегрев может быть опасен повышением артериального давления до экстремальных показателей и впоследствии инсультом. При этом осторожными нужно быть не только на даче, но и при посещении сауны. В помещениях с высокой температурой таким пациентам нельзя находиться более одной минуты.

Ранее эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов.