В Кремле заявили, что поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков

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В Кремле заявили, что поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков

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Фото © РИА "Новости" / Сергей Пивоваров

Поставки ЗРС С-400 в Турцию идут раньше запланированных сроков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что никаких задержек в этом вопросе нет.

Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны, — заявил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, 22 мая турецкие военные специалисты прибыли в Россию, где их обучат работать с "Триумфами". Меж тем в США настаивают, чтобы Анкара отказалась от российских С-400, иначе против Турции будут введены санкции.

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