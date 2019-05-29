В Кремле отреагировали на сообщения о дате прямой линии с Путиным

Дату прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на самом деле определили. Общение главы государства с гражданами состоится летом. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеграм-каналов о том, что прямая линия состоится 13 июня.

— Определена. Не 13-е. Она традиционно будет летом. Подготовка ведётся, — заявил Дмитрий Песков.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан 4 часа 20 минут, рекорд самого долгого эфира не был побит.