В Кремле отреагировали на сообщения о дате прямой линии с Путиным

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В Кремле отреагировали на сообщения о дате прямой линии с Путиным

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Фото © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Дату прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на самом деле определили. Общение главы государства с гражданами состоится летом. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеграм-каналов о том, что прямая линия состоится 13 июня.

Определена. Не 13-е. Она традиционно будет летом. Подготовка ведётся, — заявил Дмитрий Песков.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. Глава государства отвечал на вопросы граждан 4 часа 20 минут, рекорд самого долгого эфира не был побит.

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