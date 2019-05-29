В Подмосковье задержали этническую банду, вымогавшую миллионы у бизнесмена

За несколько недель прошлого года преступники успели завладеть большой суммой денег.

Правоохранительные органы задержали пятерых членов этнической преступной группировки, которые неоднократно похищали и с помощью оружия вымогали деньги у бизнесмена из Московской области.

— С целью понуждения потерпевшего к выполнению их требований неоднократно против воли и желания вывозили мужчину в неустановленные места, где, угрожая ему убийством и применяя к нему насилие, требовали у потерпевшего денежные средства и недвижимое имущество. При этом они использовали оружие, — сообщает Главное следственное управление СК РФ по области.

В полиции добавили, что группировка "работала" на территории Ногинска и Электростали и находилась в сфере влияния криминального авторитета по прозвищу Циркач.

Расследование ещё идёт, сотрудники СК выясняют другие эпизоды преступлений граждан ближнего зарубежья и их 32-летнего лидера.

В начале месяца в Подмосковье задержали группу лиц, похитивших сына бизнесмена ради выкупа в 20 миллионов рублей.