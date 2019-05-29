В Кремле надеются на развитие отношений с Австрией при любом итоге выборов

Как отметил Дмитрий Песков, вопрос об отставке канцлера Себастьяна Курца и происходящий в его стране политический скандал — это исключительно внутреннее дело Австрии.

Российские власти пристально наблюдают за политической ситуацией в Австрии в связи с отставкой канцлера и правительства страны. В Кремле отмечают, что вне зависимости от развития ситуации и результатов предстоящих выборов в Национальный совет Австрии Москва намерена развивать двусторонние отношения с Веной. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что всё происходящее в Австрии является исключительно внутренним делом этой страны.

— Скажем так, этот казус, который спровоцировал, он, безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили. Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений, — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство, возглавляемое канцлером Курцем. Причиной стал вотум недоверия после скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии будут проходить в сентябре.

Скандал вокруг Штрахе разразился после появления видео, на котором он якобы с племянницей российского олигарха обсуждает сделку перед местными выборами. Однако затем оказалось, что "россиянкой" была нанятая специально для этой роли боснийская студентка.