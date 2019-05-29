Лукашенко познакомил Назарбаева со своей помощницей: Поцелуй! Ну что ты?!

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Лукашенко познакомил Назарбаева со своей помощницей: Поцелуй! Ну что ты?!

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Тот решил ограничиться краткой светской беседой с девушкой. Она ответила улыбкой.

Белорусский лидер Александр Лукашенко познакомил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева со своей помощницей перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Нур-Султане.

— Поцелуй! Ну что ты?! — с улыбкой обратился Лукашенко к Назарбаеву.

Тот, впрочем, такое предложение не принял. Из вежливости он задал некий вопрос девушке, и та утвердительно ответила ему с улыбкой.

Напомним, Нурсултан Назарбаев по инициативе президента РФ Владимира Путина стал почётным председателем совета.

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