Саакашвили: Порошенко трижды предлагал мне стать премьером Украины

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что будет возвращаться в украинскую политику осторожно. При этом он раскрыл, что Пётр Порошенко, ещё будучи президентом Незалежной, три раза предлагал ему занять кресло премьер-министра страны.

— Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности, — заявил Саакашвили ТСН.

Бывший глава Одесской ОГА добавил, что скучал по Украине и в первую очередь хочет встретиться с друзьями, которые остались в Незалежной.

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа бывший губернатор Одесской области заявил, что в среду во второй половине дня вернётся в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать личные политические цели.