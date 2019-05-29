В липовом мёде обнаружили опасный токсин

Данное вещество в больших дозах может вызвать паралич, а в малых — угнетает нервную систему.

Эксперты "Роскачества" протестировали натуральный липовый мёд из российских магазинов и отметили, что порой он может быть поддельным, невкусным и даже опасным. На экспертизу отправили образцы следующих брендов: "Берестов А.С. / Башкирхан", "Медовая долина", "Пчёлкин мед", "Медовая Кубань", "Призвание — пчеловод", Darbo. Результаты сообщила пресс-служба организации.

Мёд брендов "Призвание — пчеловод" и "Медовая Кубань" попал в чёрный список из-за наличия в них антибиотиков. Также в первом образце нашли токсичное вещество 5-гидроксиметилфурфурол, которое в больших дозах может вызвать паралич, а в малых — угнетает нервную систему. Также из-за своего состава оба образца не отвечают требованиям к натуральному липовому мёду.

"Пчёлкин мёд" был добавлен в список товаров с замечаниями. По результатам испытаний рекомендованы к покупке мёд "Берестов А.С. / Башкирхан", "Медовая долина", Darbo.

Ранее эксперты "Роскачества" нашли в фарше с прилавков жилы, антибиотики и смертельно опасные бактерии.