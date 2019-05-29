Политологи разругались в прямом эфире из-за Саакашвили

Ведущая передачи Ольга Скабеева уверяла, что Николай Платошкин, желая развала Украине, критиковал власти, а не народ.

В студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" обсудили возвращение Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Однако приглашённые политологи не вынесли диаметрально противоположных точек зрения друг друга.

Российский политолог Николай Платошкин заявил, что везде, где появляется Саакашвили, начинается хайп, бардак и раздрай. При этом он заявил, что это здорово, ведь он не желает Украине добра. Также политолога радует и избранный глава государства Владимир Зеленский.

— Я не ожидал, что он будет так быстро вести Украину к развалу, — заявил Платошкин.

На эти слова украинский политолог Александр Семченко ответил, что такие "конченые идиоты" и разжигают на Украине ненависть к России. После этих слов Платошкин просто взял и покинул студию.

Шоу известно своими скандалами. Так, ранее в эфире член Совфеда России Франц Клинцевич дёрнул за бороду украинского политолога в прямом эфире и обратился к нему: "Подожди, рожа, послушай".

Подобное происходит и в эфире украинского телевидения — так, на канале "112 Украина" замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко спорил с экс-министром транспорта Евгением Червоненко, а бывший чиновник парировал ему словами: "Щенок, закрой рот! Губошлёп ты мой, ничтожество".