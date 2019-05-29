Военный эксперт рассказал, чем Россия ответ на угрозу Крымскому мосту

Попытка повторения провокации в Керченском проливе с незаконным проходом под Крымским мостом военных кораблей Украины, которые ей собираются предоставить США, может привести к широкомасштабным боевым действиям. Такое мнение в еженедельнике "Звезда" высказал военный эксперт Александр Артамонов.
— Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России, — отмечает эксперт.
Артамонов подчеркнул, что даже в случае тарана опор кораблями Крымскому мосту не грозит уничтожение. Потому что такую вероятность предусмотрели строители моста и установили специальные палы из железобетона, металлического шпунта и камней. Это не учитывая, что мост и так будет охраняться пограничниками и противодиверсионными группами Черноморского флота.
На случай если Украина прибегнет к воздушной агрессии и попытается уничтожить мост с воздуха, как это рекомендовали ранее сделать некоторые западные журналисты, России тоже есть чем ответить, отмечает эксперт. От воздушных угроз Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук-М2", а также С-400. Их тактико-технические характеристики позволяют контролировать небо не только над Керченским проливом, но и за сотни километров до него, подытожил Александр Артамонов.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу у Керченского пролива. Российские пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля. Позднее руководитель Погранслужбы РФ сообщал, что угроза повторения подобной провокации со стороны Украины сохраняется.
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