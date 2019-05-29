Панина оштрафовали на 59 тысяч за дебош в самолёте

Решение суда ещё не вступило в силу. Актёр может его обжаловать в течение 15 дней.

Суд обязал актёра Алексея Панина возместить ущерб в размере 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение и пьяный дебош в самолёте.

Инцидент случился 1 декабря 2018 года. Актёра сняли с рейса Москва — Стамбул. Панин проигнорировал замечание бортпроводника о запрете курения на борту и устроил пьяный дебош. После этого авиакомпания вынуждена была провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Расходы обошлись в 59 тысяч рублей, они подтверждены актом выполненных работ.

Отмечается, что решение суда ещё не вступило в силу. Актёр может его обжаловать в течение 15 дней.

Ранее Лайф сообщал, что Панин признался, что ходит на нудистские пляжи вместе с дочкой.