Автобус насмерть сбил четырёхлетнего мальчика на глазах у родителей

Семья решила срезать путь и перейти дорогу в неположенном месте. Ребёнок побежал вперёд, не заметив приближающееся транспортное средство.

В Ангарске четырёхлетний малыш погиб под колёсами автобуса на глазах у родителей, когда семья переходила дорогу в неположенном месте. Как стало известно Лайфу, трагедия произошла сегодня утром на улице Коминтерна.

Мальчик побежал вперёд и попал под проезжающий мимо автобус. Водитель ехал со скоростью меньше 40 км/ч, но ребёнок выскочил настолько внезапно, что ему не хватило тормозного пути, чтобы предотвратить наезд. Малыш погиб на месте.

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок утонул в канаве в Ивановской области.