В Крыму 5-летнюю малышку оставили в припаркованном авто, и та погибла

Пятилетнюю девочку оставили в припаркованной "ниве" в селе Строгановка Симферопольского района, и та погибла. В какой-то момент автомобиль покатился вниз по склону и врезался в здание. Ребёнок получил травмы, от которых скончался в больнице. О трагедии рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

— Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой — жилым строением — и перевернулся. Ребёнок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, — процитировала слова Шахова его пресс-служба.

Трагедия произошла в тёмное время суток. Почему родители оставили дочку одну в машине, остаётся неизвестным.

Как уже сообщал Лайф, в Калуге в феврале этого года родители оставили шестилетнего сына в припаркованном автомобиле, в какой-то момент в машине начался пожар. Ребёнок погиб.