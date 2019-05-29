Кожемяко лично поблагодарил мужчину, спасшего двух детей из пожара

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Кожемяко лично поблагодарил мужчину, спасшего двух детей из пожара

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Фото © Официальный сайт Администрации Приморского края

Молодой человек буквально свесился со своего этажа и вытянул рукой из подступающего пламени двух девочек, стоящих на балконе.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил 20-летнего Алексея Резниченко из города Фокино, который, рискуя своей жизнью, вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек.

Ваш поступок не будет забыт, это настоящий пример для молодых ребят, — передаются его слова на сайте Администрации Приморья.

Кожемяко вручил Алексею Резниченко благодарность губернатора Приморского края.

Пожар случился 27 мая на шестом этаже многоквартирного дома. Пока спасатели были в пути, Алексей, находясь этажом выше, попытался помочь двум девочкам четырёх и двенадцати лет. Мужчина свесился со своего этажа, зацепившись одной рукой за балкон, и буквально вытянул детей из подступающего пламени в свою квартиру.

Отмечается, что Алексей занимается боксом и является инспектором отдела охраны исправительной колонии.

Ранее камера наблюдения сняла, как прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна пятого этажа.

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