Кожемяко лично поблагодарил мужчину, спасшего двух детей из пожара

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поблагодарил 20-летнего Алексея Резниченко из города Фокино, который, рискуя своей жизнью, вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек.
— Ваш поступок не будет забыт, это настоящий пример для молодых ребят, — передаются его слова на сайте Администрации Приморья.
Кожемяко вручил Алексею Резниченко благодарность губернатора Приморского края.
Пожар случился 27 мая на шестом этаже многоквартирного дома. Пока спасатели были в пути, Алексей, находясь этажом выше, попытался помочь двум девочкам четырёх и двенадцати лет. Мужчина свесился со своего этажа, зацепившись одной рукой за балкон, и буквально вытянул детей из подступающего пламени в свою квартиру.
Отмечается, что Алексей занимается боксом и является инспектором отдела охраны исправительной колонии.
Ранее камера наблюдения сняла, как прохожий спас ребёнка, выпавшего из окна пятого этажа.
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