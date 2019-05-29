В Минтруд не поступало предложений ввести в России "отцовский капитал"

Ранее СМИ сообщали, что с инициативой о таких выплатах выступили в Общественной палате.

В Министерство труда не поступало предложений о введении в России "отцовского капитала" — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье. Информацию СМИ прокомментировала пресс-служба ведомства.

— Данные предложения в Минтруд России не поступали, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Общественная палата на начальном этапе предложила выдавать "отцовский капитал" на Дальнем Востоке, в Калининградской области, Севастополе и Крыму. По мнению общественников, размер субсидии отцам нужно сделать сопоставимым с суммой маткапитала, который на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей.