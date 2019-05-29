Путин поддержал идею учёта рабочего стажа на территории ЕАЭС при расчёте пенсий

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Путин поддержал идею учёта рабочего стажа на территории ЕАЭС при расчёте пенсий

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Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

По мнению российского лидера, принятие такой инициативы позволит в более полном объёме обеспечить права и интересы граждан Союза.

Президент России Владимир Путин выступил за принятие документа, который позволит пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) засчитывать рабочий стаж не только у себя на родине, но и в странах ЕАЭС для расчёта пенсий.

Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза, — заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению российского лидера, это крайне важная инициатива для жизни конкретных граждан на территории стран ЕАЭС.

Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент России обратил внимание на вопросы, связанные с укреплением совместных финансовых институтов ЕврАзЭС, призванных поддержать устойчивость экономик стран — участниц Союза.

В настоящее время Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов, большая часть из них — в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Осуществляет инвестиции в жизненно важные для государств Союза сферы, — констатировал глава России, отметив, что совокупный объём вложений банка достиг $7,7 миллиарда.

Как сообщал Лайф, в столице Казахстана городе Нур-Султане стартовал саммит Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На него прибыли главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Приглашены также лидеры Таджикистана и Молдавии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

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