Путин поддержал идею учёта рабочего стажа на территории ЕАЭС при расчёте пенсий

По мнению российского лидера, принятие такой инициативы позволит в более полном объёме обеспечить права и интересы граждан Союза.

Президент России Владимир Путин выступил за принятие документа, который позволит пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) засчитывать рабочий стаж не только у себя на родине, но и в странах ЕАЭС для расчёта пенсий.

— Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза, — заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению российского лидера, это крайне важная инициатива для жизни конкретных граждан на территории стран ЕАЭС.

— Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент России обратил внимание на вопросы, связанные с укреплением совместных финансовых институтов ЕврАзЭС, призванных поддержать устойчивость экономик стран — участниц Союза.

— В настоящее время Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов, большая часть из них — в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Осуществляет инвестиции в жизненно важные для государств Союза сферы, — констатировал глава России, отметив, что совокупный объём вложений банка достиг $7,7 миллиарда.

Как сообщал Лайф, в столице Казахстана городе Нур-Султане стартовал саммит Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На него прибыли главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Приглашены также лидеры Таджикистана и Молдавии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.