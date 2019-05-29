Москву завтра накроют ливни с грозами

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Москву завтра накроют ливни с грозами

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За предстоящие сутки в столице может выпасть от 10 до 30 процентов месячной нормы осадков.

Завтра, 30 мая, Москву накроют проливные дожди с порывистым ветром. Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", ливни будут сопровождаться грозами.

Ожидается, что за сутки выпадет от 5 до 15 мм влаги, что составляет 10–30% месячной нормы осадков. Пик интенсивности ливней придётся на вечернее время, что может заметно осложнить ситуацию на дорогах. При этом жара не отступит — воздух раскалится до +28…+30 градусов.

Ранее врачи дали страдающим гипертонией дачникам советы на лето.

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