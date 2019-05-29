Ликвидаторы аварии сочли достоверным американский сериал "Чернобыль" от HBO

Участники тех трагических событий согласились с положительными отзывами кинокритиков, но им досадно, что эта картина была снята не нашими, а зарубежными специалистами.

Инженер Олег Соломеин и архитектор Сергей Трофимов прибыли в Припять в октябре 1986 года, когда над четвёртым энергоблоком начали устанавливать саркофаг "Укрытие". Ликвидаторы участвовали в дезактивации и дегазации местности, а также работали на крыше третьего энергоблока — убирали графит, попавший туда после взрыва. Разумеется, оба получили солидные дозы радиации. Сейчас Соломеин и Трофимов живут на Урале. Местные журналисты показали им сериал "Чернобыль", созданный совместно американским каналом HBO и британской телесетью Sky, и неожиданно получили положительный отзыв.

Соломеин вспоминает, что в то время у ликвидаторов не было страха перед происходящим, поскольку мало кто из них до конца осознавал, насколько это опасно.

— Уже на месте, в палатке, мы слушали "Голос Америки", чтобы понять, что происходит. Мы выходили на улицу, смотрели туда, где была электростанция, и видели свечение... Позже я посмотрел много документальных фильмов о Чернобыле, но ни один из них не передавал то, что в тот момент чувствовали люди на месте аварии. Меня удивило, что это получилось не у нас, а у американцев, — приводит его слова портал E1.ru

Трофимов, в свою очередь, подмечает сходство героев с их реальными прототипами: это и партийные чиновники, и сами ликвидаторы, а особенно шахтёры, показанные в третьем эпизоде. По словам ликвидатора, они показаны "очень достойно, такими, какими и были на самом деле".

— Один из них, который работал во время ликвидации, Володя Наумов, — такой же оторва, как и бригадир тульских шахтёров в сериале. Я вижу его черты, — добавил архитектор.

Соломеин отмечает, что, когда ликвидаторы смотрели сериал, их поразила реалистичность картинки, насколько точно всё воссоздано — до мельчайших деталей.

— Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю пустые дома в Припяти. Окна открыты, а когда дует ветер, в квартирах падают вещи и поднимается гул, — отметил он.

"Чернобыль" — исторический мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином. Картина из пяти эпизодов получила положительные отзывы кинокритиков и заняла первую строчку в рейтинге лучших сериалов по версии пользователей сайта IMDB.