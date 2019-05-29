Ушаков прокомментировал возможность встречи в "нормандском формате"

Ранее возможность проведения таких переговоров не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В Кремле считают нелогичным проводить встречу в "нормандском формате", когда Киев не демонстрирует готовность соблюдать минские договорённости. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Мы ждём каких-то импульсов из Киева об их готовности реализовать минские договорённости. Если такие импульсы поступят, тогда появится реальная необходимость и возможность проведения саммита в "нормандском формате", — сказал он журналистам.

Он добавил, что "без перспектив достичь результата, наверное, это (Встречаться. — Прим. ред.) было бы нелогично".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", когда для этого сложатся политические условия.

А пресс-секретарь президента РФ отмечал, что Москва не против саммита, но не является сторонником "встречи ради встречи".