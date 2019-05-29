В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за "кабаньего" стриптиза

На кадрах трёхлетней давности "животное" под смех и восторженные крики женщин сдёргивает с себя штаны и всё остальное.

Заведующая детским садом "Золотая рыбка" в Сургуте уволилась из-за появившегося в Сети видео трёхлетней давности, на котором аниматор танцует стриптиз в костюме кабана в актовом зале дошкольного учреждения. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Видео было снято, видимо, на каком-то мероприятии, связанном с днём рождения, или каком-то событии, связанном с воспитателем детского сада. Там никаких детей не было вообще. Заведующая Татьяна Николаевна Коваленко уволилась вчера, — уточнил собеседник Лайфа.

По его словам, вечеринка с откровенными танцами в стенах детсада проходила три года назад. Сейчас дошкольные учреждения города контролируются жёстко, личные мероприятия в них проводить запрещено.

Скандальная видеозапись появилась на сайте YouTube 27 мая. На кадрах "кабан" исполняет стриптиз для сидящей на стуле девушки под оглушительные аплодисменты, смех и вскрики женщин, по всей видимости, других сотрудниц детсада. В какой-то момент аниматор резко сдёргивает с себя штаны, затем семейные трусы и стринги.

Ранее сообщалось, что школьники из Владивостока устроили БДСМ-вечеринку. Некоторые из подростков были полураздеты, а одна из девушек нарядилась в полицейскую форму. Замдиректора по воспитательной части уволилась, а их решили не наказывать.