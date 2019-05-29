Матвиенко призвала принять самые жёсткие меры против хакасского чиновника

Поведение Зайцева, который напал на журналиста, назвали хамством, грубостью и позором.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на сотрудника телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Она призывает его уйти в отставку, ведь поступок чиновника грубый, хамский и позорный.

— Это хамская манера, грубая и неуважительная. Должны быть самые жесткие меры, надо призвать коллег...чтобы не позорил весь муниципальный корпус. Стыдно, ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать, — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда прокомментировала скандал после того, как этот вопрос поднял сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что была проведена комиссия, которая установила, что журналист действовал в рамках своих профессиональных полномочий и ничего не нарушил.

О конфликте Сергея Зайцева и съёмочной группы передачи "Вести. Дежурная часть" Лайф сообщал ранее. Чиновник толкнул журналиста из-за прозвучавших вопросов, а после и вовсе повалил на пол. Зайцева уже исключили из партии "Единая Россия".