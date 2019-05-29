Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников

Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках. По данным Росстата на конец 2018 года, которые публикует RT, дефицит врачей составляет 60 тысяч человек, а среднего медицинского персонала — 56 тысяч.
На втором месте по дефициту специалистов сфера образования: там более 32 тысяч вакантных рабочих мест.
На третьем месте — сфера неквалифицированных работников, занимающихся приготовлением питания. Вакантных мест для помощников на кухне набралось около 17 тысяч.
Ранее, согласно данным другого федерального ведомства — Роструда, стало известно, что самыми востребованными на рынке являются специалисты из сферы производства, строительства, недвижимости и здравоохранения.
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