Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников

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Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников

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Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

Всего в стране насчитали нехватку кадров для более 700 000 рабочих мест. Это больше, чем в 2016 году.

Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках. По данным Росстата на конец 2018 года, которые публикует RT, дефицит врачей составляет 60 тысяч человек, а среднего медицинского персонала — 56 тысяч.

На втором месте по дефициту специалистов сфера образования: там более 32 тысяч вакантных рабочих мест.

На третьем месте — сфера неквалифицированных работников, занимающихся приготовлением питания. Вакантных мест для помощников на кухне набралось около 17 тысяч.

Ранее, согласно данным другого федерального ведомства — Роструда, стало известно, что самыми востребованными на рынке являются специалисты из сферы производства, строительства, недвижимости и здравоохранения.

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