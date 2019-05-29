"Аэрофлот" считает заявление Фургала о крушении SSJ давлением на комиссию МАК

Как отметили представители авиакомпании, говорить о причинах трагедии преждевременно, потому что результаты расследования ещё только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам.

Авиакомпания "Аэрофлот" ответила на заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее сообщил, что причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево стал человеческий фактор. В авиакомпании подчеркнули, что только следствие компетентно давать подобные заключения, а расследование причин трагедии ещё продолжается. Слова Фургала в "Аэрофлоте" расценили как попытку оказать давление на следствие и комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

— "Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определённым образом общественное мнение, — сказано на официальном сайте "Аэрофлота".

Представители компании также отметили, что не получали никакого технического заключения о полной исправности самолёта в момент аварийной посадки, на которое ссылался губернатор Хабаровского края. В "Аэрофлоте" попросили опубликовать подобный документ, если он есть у Фургала, либо выступить с опровержением своих слов.

— Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряжённости. Собственные толкования обстоятельств произошедшего события и обнародование каких-либо версий на основе разрозненных фактов являются домыслом, — отметили представители "Аэрофлота".

Напомним, особое внимание к Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели авиакомпании "Аэрофлот" загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек.