Более 70% россиян считают, что сейчас не время для кредитов

Почти половина опрошенных настроена делать вклады в банки, 31%, наоборот, хотят забрать свои деньги.

Большинство россиян (72%) считают нынешнее время неблагоприятным для того, чтобы брать кредиты в банках, а две трети (66%) намерены сократить свои расходы и делать накопления. Мнение граждан РФ узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Большинство опрошенных (72%) всё же не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов, — говорится в исследовании.

Делать вклады сейчас считают оптимальным 48% опрошенных, 31%, наоборот, хотят забрать свои деньги. Ещё две трети россиян (66%) намерены сократить повседневные расходы, 24%, напротив, считают целесообразным быстрее потратить зар­плату или пенсию.

Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации впервые вернули заёмщикам три миллиона рублей.