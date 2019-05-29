Более 70% россиян считают, что сейчас не время для кредитов

Большинство россиян (72%) считают нынешнее время неблагоприятным для того, чтобы брать кредиты в банках, а две трети (66%) намерены сократить свои расходы и делать накопления. Мнение граждан РФ узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
— Большинство опрошенных (72%) всё же не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов, — говорится в исследовании.
Делать вклады сейчас считают оптимальным 48% опрошенных, 31%, наоборот, хотят забрать свои деньги. Ещё две трети россиян (66%) намерены сократить повседневные расходы, 24%, напротив, считают целесообразным быстрее потратить зарплату или пенсию.
Ранее сообщалось, что микрофинансовые организации впервые вернули заёмщикам три миллиона рублей.
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