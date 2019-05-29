Нил Ушаков ушёл в отставку с поста мэра Риги

Нил Ушаков официально подал в отставку с поста мэра Риги. Об этом он сам сообщил в своём фейсбуке, поблагодарив всех за поддержку.

— Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал десять лет, — говорится в посте Ушакова.

Он разместил фотографию, где сидит в кабинете мэра Риги, и добавил, что новый градоначальник будет выбран в ближайшее время.

Как уже сообщал Лайф, ранее министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги из-за подозрения в нецелесообразном использовании более восемнадцати миллионов евро средств бюджета. Ушаков является лидером партии "Согласие", выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии. Ушаков назвал противоправным это отстранение.