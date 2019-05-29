СК возбудил дело на сотрудников Росгвардии за избиение задержанного

Из-за инцидента также началась служебная проверка в Управлении Росгвардии по Тамбовской области.

Сотрудники Росгвардии будут привлечены к ответственности после избиения задержанного в Тамбове. Молодой человек начал агрессивно себя вести в кафе, а приехавших правоохранителей начал крыть матом. Тогда сотрудники не сдержались и по очереди нанесли ему несколько ударов. Видео избиения публикует телеграм-канал Life Shot.

Поведение сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области теперь стало причиной возбуждения уголовного дела по признакам преступления по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ — "Превышение должностных полномочий".

— В отношении сотрудников вневедомственной охраны, допустивших нарушения, будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, — сообщает Следственное управление СК РФ по Тамбовской области.

Ранее Лайф сообщал, что на Кубани экс-полицейский объявлен в розыск за избиение задержанного.