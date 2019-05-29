Латвия пожаловалась на российский военный корабль у своих границ

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Латвия пожаловалась на российский военный корабль у своих границ

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Фото © VK / Минобороны России

Соседнее государство отчитывается о каждом появлении кораблей ВМС России у своих вод.

Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии заявили, что заметили российский военный корабль в шести с половиной морских милях от своих территориальных вод.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в шести с половиной морских милях от территориальных вод, ВМС 29 мая идентифицировали минный тральщик класса "Александрит" ВС России, — говорится в сообщении военного ведомства в "Твиттере".

Латвия нередко выражает озабоченность присутствием российских военных кораблей у своих границ. Ранее военные этой страны заявили, что увидели близко буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" (проект 864).

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