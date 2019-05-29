Захарова помянула Бабченко спустя год после "подлого убийства"

Пользователи Facebook присоединились к соболезнованиям: "Аркадий умер, но его "Яндекс.Кошелёк" жив".

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила подписчикам в Facebook, что сегодня, 29 мая, исполнился ровно год со дня "подлого убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

— Кровавая драма изменила мир: у киевского режима начался обратный отсчёт, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир праху твоему в доме твоём, Аркадий! — написала она в соцсетях.

Пользователи Facebook присоединились к соболезнованиям. "Аркадий умер, но его "Яндекс.Кошелёк" жив", — говорится в одном из комментариев.

Напомним, что ровно год назад украинские СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть журналиста были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал $50 тысяч за эксклюзивное интервью.