В ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования 8 сентября ждут 56 миллионов россиян. Кроме того, она добавила, что на предстоящих выборах планируют использовать почти семь тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней и электронного голосования.

— По состоянию на 1 января 2019 года численность избирателей, зарегистрированных на территории РФ, составляет 108 млн 421 тыс. 890 избирателей. Из них на предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан, — сообщила председатель Центризбиркома.

В единый день голосования 8 сентября пройдёт более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе и довыборы в Госдуму как минимум по четырём одномандатным округам.